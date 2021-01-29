聚碩(6112)持續精實投資組合，以提供企業數位轉型所需的一站式服務，通過投資典通及安得數治，典通提供智慧健康風險與市調、輿情決策大數據分析服務，安得數治則提供數位董事會的治理工具，結盟後將可增加聚碩對客戶的服務深度，也可望為典通及安得數治拓展業務廣度。

聚碩董事長李昌鴻表示，數位轉型並非一蹴可幾，需要數位化、自動化、人工智慧化一步步搭建而成。聚碩協助客戶布建數位化基礎建設後，客戶還需要大數據分析服務以發揮數據效益；近年公司治理意識抬頭、更提高董事會治理數位化的需求，聚碩結盟典通及安得數治後，產品面更能提供一站式加值服務外，業務面更可透過集團多元的垂直市場布局，擴大銷售規模。

聚碩去年起陸續投資顧客關係管理系統整合服務商德鴻、知名ERP顧問服務商前進國際、南非加值服務代理商Corex等，持續精實投資組合以增加服務深度與營運廣度，在長期數位轉型的大趨勢下，可持續創造穩健的營收及獲利成長動能。

(時報資訊)