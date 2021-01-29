日本日產汽車(Nissan)因旗下已售出的35萬餘輛休旅車煞車燈繼電器出現問題，故正在進行全球性召回。同時，這也是日產第二次對相同車款進行召回。

日產這次預計召回2013年至2015年上市，Pathfinder休旅逾35萬輛部分車款。日產表示，這次是煞車燈繼電器有問題，會一直卡在ON的位置，不僅會影響引擎動力，甚至還會出現不先踩煞車，就可以發動引擎情況。

其實，日產2013年和2014年上市車款，早於2016年就已進行過第一次召回。現在，又再次傳出需召回進廠修理，且又多增加2015年上市車款。

日產坦承，有輛汽車就是在召回修理過後又發生事故，所幸無人傷亡。

根據美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）28日指出，經銷商召回車輛後，從3月開始檢查並視情況更換瑕疵零件。

以美國市場而言，目前有超過26.7萬輛Pathfinder休旅車主。為安全起見，有必要更進一步了解日產這次召回詳細內容。

(時報資訊)