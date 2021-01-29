彰化市大埔路270巷口，搭起長棚，平常交流量大，為既成道路，彰化市公所要拆除。（吳敏菁攝）

彰化市大埔路270巷口，平日交通流量大，日前地主擺起紐澤西護欄、架鐵圍，設路障不給走，彰化市公所為維護通行安全拆除，地主再搭起長棚，過路人還以為要宴桌或辦喪事，結果竟地主不滿私人土地被使用，再動用怪招，彰化市公所再度喊拆。

搭棚土地是大埔路鄰近大埔排水溝，土地未列入都市計劃道路徵收的範圍，但多年來車輛通行，公所亦舖設柏油讓路面平整，但地主不滿私人土地被使用，10多年就發生過強拆柏油、破壞路面，引起訴訟，最高法院判決，巷道是屬於「具有公用地役關係」的公眾通行既成巷道。

彰化市大埔路270巷口，搭起長棚，平常交流量大，為既成道路，彰化市公所要拆除。（吳敏菁攝）

月前地主在長30公尺、寬6公久的巷道兩端，搭起圍籬並放置紐澤西護欄路障，嚴重影響通行。彰化市公所動用公權力拆除，地主揚言要提告涉嫌損毀，不久後又就搭起長達40公尺的長棚，通行路段變成「不見天街」。

「這段路是怎麼了，一個棚搭這麼久」地主搭棚後，汽車不敢駛過，騎車通行也覺得毛毛的，都以為要辦喪是怕觸霉頭，並不解的地說，就算要宴桌也吃完了吧，棚都搭快一個禮拜了還不處理。

彰化市公所接獲陳情，彰化市公所工務課再次勸導、公告拆除，但是地主反彈，不予理會。

「太囂張了，一條路棚子搭這樣太怪異」儘管有人也認為，既用道路相關單位應該檢討都市計畫，辦理徵收，不過地主一下子怪招頻出，影響通行安全，讓人不敢恭維。

彰化市長林世賢指出，市公所為道路維護管理機關，巷道屬於供公眾通行的既成道路，必須保障保障市民通行的權益。地主不滿可以尋求正規法律途徑來解決，但不能私設路障，影響公共安全。

(中時 )