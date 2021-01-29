田中將大與桑契斯的披薩廣告

日籍投手赴大聯盟效力洋基隊7年，今年確定返回日職加盟樂天金鷲隊，他在洋基的隊友不捨也給予祝福，不過其中發生插曲，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）在推特發文道別，文末出現「披薩」兩字，卻被日媒誤解是跟田中的乳頭有關，讓田中在推特上哭笑不得地澄清，最後日媒才做出修正。

桑契斯在推特上發文，「謝謝你所付出的一切，所有球員、教練、球迷都感謝你的努力，我們會想你，『披薩』！」桑契斯文末的「披薩」兩字一開始讓人摸不著頭緒，日媒《THE DIGEST》解釋披薩兩字是對田中將大的暱稱，源自於田中將大的乳頭跟披薩上切片的義式臘腸大小差不多。

這段報導讓田中將大傻眼，在推特上不得不澄清，「這是什麼假新聞，我從來沒有這種暱稱，笑死人了，我也想看跟義式臘腸一樣大的乳頭。」

田中將大猜測桑契斯之所以突然蹦出「披薩」兩字，是因為兩人在2017年一起拍過洋基廣告，內容大致上是講日文的田中將大要和講西班牙語的桑契斯溝通，中間要經過日文到英文、英文到西語2名翻譯在旁才能溝通，即使討論要吃什麼當午餐也很複雜，不過尾聲兩人一起大喊「披薩！」成為了有默契的象徵。

在田中澄清後，日媒及時做出文章修正，當年那支廣告也出現不少球迷留言朝聖。

(中時 )