新光醫院前院長黃芳彥在美身亡，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書回憶，1999年阿扁競選總統募款餐會，一位身手矯捷的帥氣中年男子一個箭步，衝到台上，兩手各提一袋現金，一袋至少是幾百萬，那個人就是黃芳彥。

他說，昨晚聽到黃芳彥醫師的噩耗，他很意外，心情也隨之跌落谷底。

他今在臉書指出，和黃醫師不算有深交，互動也不多，但腦海中對他的印象都很深刻且正面，且舉兩個例子。

他指出，大約是1999年9月某日在來來香格里拉大飯店（現在的喜來登）的募款餐會。那是一場極為熱烈的阿扁競選總統中小企業募款餐會，現場擠滿2、3百人，個個面帶笑容，都很興奮，不時嗨翻天。

他說，最高潮的時候，也就是義賣金額最大的一件藝術品出現的時候，隨著主持人喊價節節高升，在場眾人緊張到鴉雀無聲，說時遲那時快，只見一位身手矯捷的帥氣中年男子一個箭步，衝到台上，兩手各提一袋現金，一袋至少是幾百萬，那個人就是黃芳彥醫師。他簡單講兩句話，豪氣干雲，義正辭嚴，贏得滿堂彩，大大振奮了扁陣營的軍心士氣。

他指出，2000年總統大選，黨內外大多不看好阿扁會當選。他當時分擔的責任是整個選戰指揮中心的戰情、輿情與民調，他卻有不同看法，他始終認為，在某種主客觀條件下，阿扁有機會在三腳督的情況下勝出。而整個選戰過程的目標就是促成那種主客觀條件的出現。

他說，自己審慎樂觀想法後來逐漸改變了選戰指揮中心的氣氛。或許因為這樣，有一次黃醫師罕見請吃飯，慰勞選戰指揮中心的幾個人，包括邱義仁和他。那是他第一次如此近距離和黃交流互動。言談之間，覺得黃是一個有原則、有理想、有熱情、有guts的人。

他說，2000年政黨輪替，政權和平轉移後，只有在一次私人場合和黃見過面。2009年後，黃被捲進第一家庭的司法案件，涉入所謂「洗錢罪」，遠走他鄉。洗錢罪，不算重罪，就算證據確鑿，依法最重是七年以下有期徒刑；但黃堅持不願面對司法，內心世界鮮有人知。

他說，但他猜想，那是來自芳彥兄的特立獨行，那是他對個人尊嚴和原則的堅持，包括最後選擇自己終結自己的生命。一種台灣人武士道精神的展現。謹以此短文悼念值得大家尊敬的黃芳彥醫師，安息吧！

(中時 )