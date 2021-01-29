台北國際動漫節將於下周登場，但對比各類大型活動如台灣燈會、台北國際書展紛紛因疫情擴大而取消，也令外界格外關注活動續辦動向。儘管主辦單位中華動漫出版同業協進會祭出限場內6千人、一出一進等嚴格防疫措施，但仍有部分參展業者因擔憂疫情退出動漫節活動，轉往線上商城促進買氣。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示，尊重業者意願，目前活動共有參展廠商57家，約420個攤位。去年動漫節舉辦時，動漫迷便提前自主串聯，相互監督要全程戴口罩，讓活動圓滿落幕，今年主辦單位因應疫情則更謹慎，防疫措施全面升級，他也強力呼籲，動漫迷不要為活動夜排。

目前退出動漫節活動的參展業者包含東立出版社、尖端出版及台灣角川。尖端出版表示，因應國內疫情變化，考量讀者、作者、工作人員於大型活動承擔風險，經慎重討論後不參加2021動漫節活動。原定的現場簽名會、現場獨家商品及獨家優惠，將會分別轉由宅配、網路商城及部分書店販售。

東立出版社表示，東立出版原定三場簽名會將轉為線上參展，相關事宜及配套措施將陸續公告。台灣角川表示，由於在1月期間陸續傳出本土感染案例，在內部會議謹慎評估後，才取消出席動漫節活動，原預計展場銷售的會場限定商品、周邊精品，同樣會另行於官網和 FB 公告。

中華動漫出版同業協進會說明，展期間全面投入防疫工作，針對展場既有1.5區限制容留人數9,000人之規範，主辦單位升級控管，限制同時段容留人數下修至6,000人，同時嚴格執行禁止參觀者夜排等防疫措施。並全面落實入場人員實名制、測量體溫、消毒、全程配戴口罩、場內全程禁止飲食、加強巡查、維護社交安全距離、設置防疫應變中心、醫護站及暫時隔離安置空間。

(中時 )