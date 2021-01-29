美元在美國疫情爆發並迅速成為全球最重災區後，由強轉弱持續走貶，是否有其他貨幣或資產能取代美元，1年來是不少學者關注焦點。專攻經濟政策、貨幣領域的德國萊比錫大學教授施納伯(Gunther Schnabl)認為，人民幣至少在亞洲已經出現機會，東亞、東南亞可能出現非正式的人民幣經濟區，甚至連美國最親密盟友日本都可能願意加入。

1994年中國大陸開放國際交易以來，曾引入嚴格的與美元掛勾機制，加上日本、韓國，東亞出現了非正式的美元本位制，這帶給東亞匯率高度穩定，加速發展分工與貿易的效果。施納伯稱，人民幣和美元掛鉤，在1998年亞洲金融風暴和2008年全球金融海嘯期間也發揮很大效果，使得人民幣如同驚滔駭浪中屹立不搖的岩石，穩定東亞局勢。

不過情況已經改變，施納伯指出，隨著美國Fed(聯準會)持續寬鬆政策和購入美國國債、拜登(Joe Biden)政府擴大支出增加債務，美元將進一步面臨貶值壓力。而且美國國債的外資持有率已經由2013年43%降到不滿30%，取代的是Fed持有自己的流通國債份額上升，可能造成投資人對美元國際作用的信任度持續減弱。

他注意到，儘管由於北京當局對資本市場的嚴格管制，導致人民幣尚未成為任何國家的錨定或儲備貨幣，但中國在去年採取2項重要措施，首先是自去年5月起至今允許人民幣對美元升值約10%，其次是逐步減持美國國債，2011年底還有約1.3兆美元規模，但到去年底只剩約1兆美元，都顯現出中國似乎有意擺脫對美元依賴。

而相較於美國在疫情中遇到的經濟麻煩，中國迅速克服疫情持續成長，還簽訂史上最大自貿區協定RCEP(區域全面性經濟夥伴協定)，自1990年代以來一直維持強勁增長，現在除了自身製造業向美國、歐洲出口，還以東南亞許多企業當供應商形成中介角色，區域、甚至世界核心地位自不待言。

施納伯認為人民幣現在就像1970年代以後到歐元問世前的德國馬克(Deutsche Mark)，當時由於各國對美國大量印鈔應付越戰、實質卻由各國共同埋單早有不滿，加上1970年代在美國大量寬鬆下，德國聯邦銀行卻因為擔心輸入性通貨膨脹而允許德國馬克升值，最後導致以美元為中心的布雷頓森林體系(Bretton Woods system)在1973年瓦解，德國馬克、瑞士法郎變成有吸引力的國際價值儲藏，德國馬克不僅成為歐洲錨定和儲備貨幣，美國甚至也曾用德國馬克、瑞士法郎發售債券。

他寫到：「如果人民幣繼續升值，對其他東亞國家的誘惑將是保持本國貨幣與人民幣掛鉤，以維持區域內匯率穩定。此外，東南亞經濟體可能受到誘惑，將美元換成人民幣，以獲取重估美元的收益。一個非正式的人民幣區塊將出現，人民幣將成為東南亞各國貨幣的錨定和儲備貨幣。日本甚至也可能會受到誘惑，願意加入其中。」

(中時新聞網)