櫃買中心29日表示，高端疫苗生物製劑公司 （6547）與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB公司），於2020年11月20日簽署備忘協議 （Memorandum of Agreement，MOA），嗣於MOA約定之訂金繳納期限109年11月27日屆至未收到MGB公司款項，而與MGB公司持續就MOA之展延條款研擬增補協議。因高端公司未依規定針對前開事項發布重大訊息，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣3萬元。

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