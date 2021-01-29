立委蘇震清涉貪2580萬 法院裁定1000萬交保可回家過年 14:112021/01/29 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 收賄案榜首立委蘇震清，法官裁定1000萬元交保，可回家過年。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地院審理立委集體貪汙案，在押立委蘇震清涉收賄2580萬元部分，今（29日）證人交互詰問完畢，合議庭認為已無勾串之虞，考量本案審理進度後，裁定蘇以1000萬元交保，限制出海、出境、住居，每週一須至派出所報到。 另外，在押的蘇震清辦公室主任余學洋，合議庭則諭知150萬元交保，同樣限制出海、出境、住居，每週一須至派出所報到。 高市土地遭不法棄置廢棄物 檢方諭知被告3人2萬元交保 衝刺全球AI商機 學習產業大聯盟誕生 (中時 ) #交保 #蘇震清 #1000萬 #合議庭 #每週 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委蘇震清涉貪懇求500萬交保 結果下午揭曉 13:082021/01/29 社會 財產申報 蘇貞昌存款少500萬 沈榮津存款少700萬元 11:322021/01/29 政治 南市環警聯合汙染稽查 1天查獲3違法 10:482021/01/29 生活 美濃花海開園取消 影響商機 04:102021/01/29 地方新聞 台南首座環保庫錢爐將啟用 葬儀業者：盼開放民間業者 輔導合法化 13:492021/01/29 寶島 收建商343萬 基市雇員判7年6月 04:102021/01/29 地方新聞 15檔傳產修正近尾聲 外資逆勢敲 04:102021/01/29 證券．權證 投審會通過6投資案138億元 富胖達母公司增資50億 04:102021/01/29 財經要聞 洞見未來助輔聽器 聽損者福音 04:102021/01/29 產業特刊 台南校園種2034棵樹 養樹難各校靠自己 09:292021/01/29 寶島 自家農地倒垃圾獲不起訴 里民怒 04:102021/01/29 地方新聞 社會熱門新聞 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳小兒子看不慣父子決裂 - 社會 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 北市醫院色魔病患連4晚偷摸女病患私處 2個月後離奇死亡 - 社會 【扁案大咖】特偵頭號通緝犯黃芳彥 西裝口袋藏75件珠寶價值破億 - 社會 【黃芳彥身亡】輕生前最後身影曝光 獨自搭住家豪宅大樓電梯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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