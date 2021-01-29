台北地院審理立委集體貪汙案，在押立委蘇震清涉收賄2580萬元部分，今（29日）證人交互詰問完畢，合議庭認為已無勾串之虞，考量本案審理進度後，裁定蘇以1000萬元交保，限制出海、出境、住居，每週一須至派出所報到。

另外，在押的蘇震清辦公室主任余學洋，合議庭則諭知150萬元交保，同樣限制出海、出境、住居，每週一須至派出所報到。

(中時 )