測試大廠京元電子(2449)2021年營運雖面臨華為訂單缺口，但投顧法人認為受惠終端客戶需求優於預期，首季營收可望止跌回升，全年營收維持小幅成長，且獲利成長將優於營收，可望雙創新高，因評價合理而維持「中立」評等，但目標價自30.4元顯著提升至40.8元。

京元電25日股價觸及42.55元、創2004年5月初以來近16年9月新高，近日股價明顯高檔拉回。今（29）日開高後一度上漲1.56％至39元，惟隨後不敵賣壓翻黑走低，終場下跌3.65％、收於39.7元，逼近全日最低點39.65元。三大法人本周迄今賣超達1萬9647張。

京元電2020年12月自結合併營收23.69億元，月增1.56％、年減1.24％，仍創同期次高。第四季合併營收69.37億元，季減5.78％、年減2.94％，雖降至近1年半低點，仍創同期次高，淡季營運有撐。累計全年合併營收289.59億元、年增達13.39％，改寫歷史新高。

投顧法人指出，京元電受去年9月中起無法供貨給華為影響，第四季更改部分機台測試其他產品，使整體稼動率降至6成出頭。預估獲利將季減高個位數百分比至全年低點，每股盈餘估與去年首季相當。全年獲利仍可望年增逾25％，順利改寫新高。

展望今年，雖然京元電面臨無法承接華為訂單缺口，但投顧法人預期在台系主要客戶挹注增加，美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長帶動下，首季營收可望較去年第四季止跌回升，全年營收可望成長低個位數百分比、獲利則可望成長高個位數百分比，續創歷史新高。

投顧法人表示，京元電今年資本支出估維持90～100億元水準，主要用於擴充竹南廠及銅鑼廠區。目前終端測試價格尚未見到漲價趨勢，京元電將採用其他方式來維持自身平均銷售價格（ASP）。

基於終端客戶需求優於預期，投顧法人將京元電今年營收及獲利預期分別上修7.2％及12％，雖然目前股價本益比評價合理，故維持「中立」評等，但目標價自30.4元顯著提升至40.8元。

(時報資訊)