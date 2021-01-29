國際股市重摔，台股觸及月線後一路走弱，終場以15138.31點作收，下跌277.57點，跌幅1.8％，成交金額3544.12億元。今天收周線及月線，周線重挫880.72點，結束連12周收紅K；月線雖收紅K，呈現連三紅，但留下1100點上影線，同時呈現爆量情況，下周測試15000點整數關卡支撐。

12月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月增加4分，燈號轉呈黃紅燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟增溫。受惠於電子與資通訊產品接單暢旺，遠距商機持續發酵、消費性電子新品拉貨動能強勁。不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，觀察貨幣總計數M1B、股價指數及營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈過熱的紅燈，其中有二個指標為金融面指標，反映出目前台股金融面似乎有過熱情況。

另一方面，美元指數近期出現反彈回到月線之上，亞幣近期漲勢趨緩，台幣原本午盤之前一直維持在28元以上的趨勢也遭到改變，顯示近期資金動能有減弱跡象；在法人態度，外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場維持對作，外資不但在現貨市場是賣超，期貨淨空單水位也維持在高檔，整體賣超金額遠大於本土法人的買超，顯示法人整體偏多跡象也有改變。

資券的變化可發現，融券隨著指數走高出現減少，後續軋空力道減弱，就技術指標來看，KD指標也出現回檔整理，KD開口擴大，短期均線也下彎，因此，整體而言，台股短線面臨整理，月線未止穩之前不宜過度躁進。

櫃買指數同步開高走低，收在179.54點，下跌3.55點，跌幅1.94％，成交金額662.63億元。

(時報資訊)