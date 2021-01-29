住商機構企畫研究室統計旗下加盟店1月成交業績，全台與上個月相比略減6.9%，較去年同期大增60.5%，受惠於2020年農曆年在一月，工作天數大幅減少的季節性因素，六都均優於去年同期，但月增長僅台中強勢，台北市月減11.8%，年增67.9%；新北月減1.5%，年增79.7%，桃園月減11.7%，年增31.7%，台中月增14.1%，年增98.9%，台南月減13.6%，年增74.7%，高雄月減6.3%，年增37.1%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，不過央行在上月初打炒房政策與後續一系列行政院部會配套，對買方信心產生影響，加上年關將至、疫情再起，種種因素都讓交易趨緩。

綜觀六都表現，月成長台中獨強。年成長六都均大幅增加，徐佳馨分析，雖然2021年頗有新氣象，可是央行打炒房負面因素對於首購型與投資型客戶影響深，特別是低價區域，買方期待價格修正讓交易呈現弱勢，而台中雖然捷運走走停停，可是自用買盤仍有支撐，應是成交穩定的重要原因。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡認為，房市調控一波接一波，將有助於清理房市比較紛亂的籌碼，對於投機型買方的比重也能降低，對市場並非壞事，總體來說，明年在低利多資金的狀況下，如無意外，應延續今年價量均穩的狀況，不大容易出現暴漲暴跌。

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