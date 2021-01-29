清水警分局與善心地方仕紳攜手創造暖流，準備愛心物資給民眾。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局在現場進行犯罪預防及交通安全宣導。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

知名書畫家現場揮毫贈送春聯。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

歲末是寒冬送暖之際，台中市清水警分局28日特與善心地方仕紳攜手創造暖流，準備白米、地瓜、湯圓及現場揮毫的春聯等豐富愛心物資，在清水第一市場內舉辦「寒冬送暖暨犯罪預防及交通安全宣導活動」，希望讓鄉親感受到一絲暖意，同時學會防詐及防禦駕駛觀念、平安過好年。

清水警分局清水派出所所長黃晧展、台灣美術文化交流協會理事長楊志文、台邑餐飲公司總經理童育賢及楊丁文教基金會共同發起春節寒冬送暖關懷及犯罪預防宣導活動，現場還邀請知名書畫家曹天韻、吳秋林、黃振林及楊秀娥等4位老師現場揮毫送春聯，於熙熙攘攘的市場內充滿濃厚的春節過年氣氛。

理事長楊志文提供逾200包白米及清水在地70年老店「清水福米苔目」的湯圓送給排隊等候的年長者，希望長輩能家庭圓滿、來年一切順遂平安；總經理童育賢則帶來逾100斤有機地瓜，象徵長輩能有如地瓜般強韌生命力。

楊志文表示，農曆春節是溫馨團圓的節日，然而當多數家庭歡聚一堂享用豐盛年夜飯時，卻有許多低收入戶或獨居老人連基本溫飽都成問題，所幸來自社會各地善心人士能發揮人飢己飢、人溺己溺的大愛精神，一同建構友愛社會，讓弱勢家庭不寂寞，也能安心過好年。

所長黃晧展表示，在春節前夕舉辦寒冬送暖活動，除了可幫助轄內弱勢民眾稍解燃眉之急，還能教導民眾有關犯罪預防及交通安全知識。對於諸多善心地方仕紳這次慷慨捐贈愛心物資義舉，警方表達由衷的感謝，同時也期待藉此善行來拋磚引玉，希望大家對社會底層的弱勢家庭多一分關懷與付出，將愛心散播到社會中每一個角落。

黃晧展也呼籲，110年「加強重要節日安全維護工作」即將起跑，民眾春節將至應提高防範竊盜、搶奪等案件發生，若有大量提(存)款可向鄰近派出所申請警方協助護送，舉家外出也可申請住家加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。警方希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。

(中時 )