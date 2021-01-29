衛福部長陳時中29日公布，國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓（案897至899）及南非（案900）入境。全台累計899例確診。

指揮中心表示，案897、898及899均為菲律賓籍30多歲女性移工，今（2021）年1月14日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；3人於1月27日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於3人均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案900為本國籍60多歲男性，去（2020）年10月至南非探親，今年1月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日起陸續出現喉嚨痛、鼻塞及咳嗽情形，並自行服藥，1月24日雖曾向衛生單位通報，但個案表示已服藥且症狀改善，故未就醫；個案於1月27日檢疫期滿後，自行前往就醫，經採檢於今日確診。已掌握接觸者共1人，為同住家人，因與個案分住不同樓層，活動空間有區隔，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計151,837例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含148,478例排除），其中899例確診，分別為789例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、813人解除隔離、79人住院隔離中。

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