涉及前總統陳水扁國務機要費案而遭到通緝，已故的前新光醫院副院長黃芳彥隱身美國12年，與加州僑胞零互動，挺扁團體也沒有人知道他的行蹤。

73歲的黃芳彥在美西時間27日被人發現陳屍車上，地點是距離洛杉磯約1小時車程的加州橘郡爾灣（Irvine）。警方今天傍晚公布驗屍結果，推估黃芳彥26 日早上死亡，身上有自己造成的槍傷。

一名交友廣闊、在洛杉磯定居超過20年的僑胞向中央社表示，黃芳彥滯留美國10多年來，僑界沒有人知道他的確切下落，只知道他住在爾灣，但幾乎沒人見過，似乎不與南加州的台灣人往來。

在洛杉磯號召挺扁10多年，「救扁聯盟」會長李賢群接受電話訪問說，得知黃芳彥過世的消息，讓他非常感慨。

洛杉磯救扁聯盟在2012年到2015年之間的2年8個月，每個星期五都有20多人聚集在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處前，訴求釋放前總統陳水扁。救扁聯盟指控，陳水扁入監是因為當時總統馬英九對前朝的追殺。

李賢群表示，在洛杉磯的聲援行動，聲音或許難以傳到台灣，甚至被人笑說是呆子，但這樣長期抗戰的行動是為了抗議馬英九政府追殺前朝、汙名化對台灣有貢獻的陳水扁。

李賢群表示，他不認識黃芳彥，但根據他對扁案的瞭解，黃芳彥沒有扮演任何角色。

(中央社)