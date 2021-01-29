海巡署中部分署結合友軍在台中港辦理110年春節擴大威力掃蕩誓師聯合威力掃蕩。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署結合友軍在台中港辦理110年春節擴大威力掃蕩誓師聯合威力掃蕩。（海巡署中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節將至，新冠肺炎疫情急嚴峻，海巡署中部分署結合友軍單位台中市清水警分局、關務署臺中關及台中港國境事務隊，28日至台中港4C碼頭辦理110年春節擴大威力掃蕩誓師聯合威力掃蕩，期遏阻治安及防疫破口產生，展現執法決心。

「110年春節擴大威力掃蕩誓師大會」，由中部分署分署長張忠龍主持，他表示，因應110年春節將屆，市場應景農漁畜產品需求增多，為強化中部地區邊境管制，全面防杜走私、非法入出國、新冠肺炎及非洲豬瘟入侵，以確保國家安全及保障人民權益。

本次威力掃蕩編組所轄第41中隊機動巡邏站、各安檢所人員，並結合友軍單位苗栗縣警察局竹南分局、台中市警察局清水分局、彰化縣警察局鹿港分局，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所加強港區擴大執檢、灘岸重點地區巡查，並結合紅外線熱顯象系統、UAV無人機等高科技裝備，期遏阻治安及防疫破口產生，展現執法決心，苗中彰地區動員計1架23車5機72人員。

第三岸巡隊指出，農曆春節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，影響國人健康甚鉅，且近期疫情持續蔓延，該隊致力徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，並阻絕新冠肺炎及豬瘟疫情於境外，確保國人生命財產安全。

(中時 )