從音樂素質文化、到多面向的藝術教學，還有表演肢體語言等課程，讓所有研習的老師，能增加藝術教學量能。（媽厝國小提供／吳建輝彰化傳真）

２天的研習內容，邀請到曾獲得師鐸獎的張超倫老師，前國立臺中教育大學美術學系曾仰賢教授，還有彰化縣國教輔導團藝術領域輔導員呂宜璋老師，師資陣容堅強。（媽厝國小提供／吳建輝彰化傳真）

課程結束後，藝術專家教授們，也會實際到校觀課，並給予老師建議，達到真正提升課程品質。（媽厝國小提供／吳建輝彰化傳真）

每年一到寒暑假，小朋友最期待的就是各式各樣有趣的夏、冬令營，但其實這並非小朋友所專屬，彰化縣溪湖鎮媽厝國小，每到寒假就會聚集縣內國中小老師，齊聚一堂由藝術家或專業藝文師資，指導老師們更深入的專業藝術教學，來提升藝術與人文教學品質，媽厝國小校長曾俊堯表示，課程包含音樂、表演、視覺，讓老師將所學，回饋給每一位孩子。

彰化縣政府積極推廣美感教育，為了強化學生藝術欣賞，及創作體驗教學，向教育部爭取經費，推動跨領域整合性藝術教師教學增能培訓研習計畫，由媽厝國小計畫承辦，課程包含視覺藝術、表演藝術、音樂等三個面向，並結合社區資源發展學校特色。

校長曾俊堯表示，２天的研習內容，邀請到曾獲得師鐸獎的張超倫老師，前國立臺中教育大學美術學系曾仰賢教授，還有彰化縣國教輔導團藝術領域輔導員呂宜璋老師，從音樂素質文化、到多面向的藝術教學，還有表演肢體語言等課程，讓所有研習的老師，能增加藝術教學量能。

曾俊堯說，縣長就任後，就積極發展美感教育，不管是從校舍，師資，課程等等，從不同角度深根，讓彰化的孩子能充分感受到美的事物，也建構老師與藝術家之間的分享平台，課程結束後，藝術專家教授們，也會實際到校觀課，並給予老師建議，達到真正提升課程品質。

(中時 )