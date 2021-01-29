新型冠狀病毒（Covid-19）疫情肆虐，全球社會與經濟發展都放慢速度，拖住無數台商腳步。在大陸經營軟體開發的吳柏松，也因這波疫情困在台灣，反而激發他創業鬥志，去年9月與志同道合夥伴創設放點子公司，力拚最新、最好、最經濟的視聽媒體內容及娛樂產業數位化。

放點子公司總經理吳柏松娓娓道出夢幻般創業歷程。(戴志揚翻攝)

兩年多前，吳柏松在大陸與友人一起經營的軟體開發公司，已從8人小公司慢慢擴大到35人規模大公司，事業正逐漸攀上高峰，沒想到2019年底爆發新冠肺炎，疫情一波接一波迄今蔓延全球，吳柏松回到台灣後，因兩岸檢疫諸多限制無法在回到大陸，改變了他一生的決定！

「在大陸工作熟稔自媒體創作，深覺台灣的自媒體創作還有很大的發展空間，既然回不去大陸了，加上好友導演有志一同，就一起走進了媒體的舞台」，放點子公司總經理吳柏松娓娓道出夢幻般創業歷程，「回台後原本想籌拍一部『穿越劇』電影，繞了一圈電影雖沒拍成，如今全心投入網紅培訓及專業數位影視行銷，做自己想做的事！」

放點子公司雖才成立半年，吳柏松深諳年輕世代接收資訊模式已改變，運用影音媒體在網路平台廣為流傳與分享優勢，快速打響放點子知名度，目前公司旗下有CoCo、Jessiez等網紅，也成功幫「御品皂」及「品牌空間咖啡廳」拍影片大力行銷。

談及未來發展，吳柏松眼睛一亮，炯炯有神表示：「一來要快速開發東南亞的市場，利用三方合作，與醒吾科大企管系吳怡芳主任產學合作並結合聯合報系基金會，為在台灣的東南亞新住民開辦帶貨直播等相關課程。二來想擴展醫療養生推廣行銷，讓網紅可以帶動氣氛、醫生可以更有發展專業的空間，幫忙醫生做有故事的行銷。」

吳柏松家境不富裕、醒吾科大資科系畢業，求學歷程都是半工半讀，一身都是「醒吾忠誠勤和」基因，投入職場比別人更加用心。他說：「從機電人員、宏碁電腦工程師、緯創軟體工程師、業務經理等工作，從中得到不少的收穫，了解當年的電話節費系統，也考取了營業員證照。」

吳柏松滿腦子新創想法，在醒吾科大念書時，GIS的課程讓他覺得受用最多，因此畢業時市面還沒有小米手環，他就找了「北極星」合作手機定位，想利用在追蹤定位銀髮族及小孩的身上，只要他們帶上了開發後的手錶就可以讓家長及子女們能了解他們的所在位置，只是當年因為開發的太早，反而沒有商轉上市。

吳柏松曾在大陸深圳擔任副總經理、協助保瑞藥業完成IPO上櫃及合併聯邦化學製藥等合併案及相關系統整併，如果不是這一波疫情來勢洶洶，現在可能還在大陸打拚事業。如今在台創業別有一番滋味，他提醒年輕人，「有時走在時代的最前面不一定是對的，走在最後面也不一定有錯，只要時間對了、人對了，一切都到位了才能開創美好的未來！」

(中時新聞網)