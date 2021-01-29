路透社29日的一項經濟數據調查報導，日本家庭上月支出可能出現年減現象。若屬實，這將是過去三個月以來首次減少，也令外界擔憂，疫情將會再次延宕景氣復甦腳步。

本來，被疫情打到趴的日本經濟，已慢慢見反彈跡象。但後來，又因為日本大部分主要都市都在實施緊急狀態，恐怕會讓這隻景氣春燕暫時消失。

路透社訪問經濟學家後發現，在2020年11月家庭支出增加1.1％之後，預計12月將年減2.4％。若依照月份比較，上月恐怕會月減1.9%，連續兩個月走低。

據悉，日本民眾為避免群聚感染，許多尾牙也被迫取消，但近來新確診者似乎有增無減。

第一生命經濟研究所(Dai-ichi Life Research Institute)表示，疫情擴散讓消費支出縮手，特別是對服務業而言。特別是新增病例暴增，與日本正實施的大規模緊急狀態，元月消費者支出可能因此大幅減少。

日本正實施的二次緊急狀態，除要求餐廳提早打烊外，並希望民眾儘量待在家裡，減少不必要外出。預計，進行一個月的緊急狀態至2月7日結束。

日本政府將於2月5日，公布最新12月家庭支出數據。

(時報資訊)