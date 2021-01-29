工業電腦廠磐儀(3594)宣布推出5G結合強固型工業手持裝置解決方案，為全球首款搭載聯發科5G晶片Dimensity 800的工業等級行動裝置，可應用於零售、物流倉儲、工廠巡檢和預防醫療檢測等產業，加速數據整合、提升客戶體驗，預期將率先導入台灣、歐洲等市場。

磐儀去年12月自結合併營收1.58億元，月增23.48％、年減16.2％，登近半年高點，累計全年合併營收15.1億元、年減5.11％。受疫情影響出貨進度，前三季歸屬母公司稅後淨利914萬元、年減81.12％，每股盈餘（EPS）0.14元，為近4年同期低點。

由於疫情帶動生活習慣改變，貨物運輸需求顯著提升，物流業者因應市場規模擴大而升級倉儲管理系統，帶動磐儀去年智慧物流、倉儲相關設備出貨情況增溫，除已打入國內數家大型知名物流業者外，亦為歐洲最大物流業的工業行動裝置供應商。

磐儀指出，以往物流、倉儲仰賴人工追蹤貨物和出貨紀錄，供應鏈車隊管理和存貨倉儲管理亦需人工部署和調度。結合5G可簡化物流、倉儲、運輸車隊運作，將出貨紀錄和追蹤數據化和自動化，提升存貨倉儲管理建檔效率、優化管理存貨流程，亦能自動部署調度車隊。

磐儀認為，G51強固型工業手持裝置結合5G網路的首款產業應用解決方案，將優化供應鏈管理自動化，顛覆物流、倉儲等產業原有運作方式。由於工廠、巡檢、醫療等領域同樣具有大量數據及圖影像傳輸需求，此解決方案亦可望導入於相關垂直應用。

磐儀表示，藉由工業行動裝置和5G網路結合，不僅提升產業的通訊品質，亦整合物流倉儲等供應鏈的人力、貨品和車隊等資源，簡化整體流程及節省成本，加速供應鏈管理自動化。此次推出強固型工業手持裝置解決方案，積極搶占5G高速傳輸帶來的工業物聯網商機。

(時報資訊)