新北市林口區火力發電廠附近海邊今（29）天上午10時許發生一起溺水事件，海巡署人員發現有女子漂浮在海面上，經通報新北消防局趕往救援，但女子被拉起已無呼吸、心跳，緊急送往林口長庚醫院搶救。

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(中時 )

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