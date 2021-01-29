林口發電廠海邊傳溺水意外 送醫前已無呼吸、心跳 14:352021/01/29 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消人員拉起落水女子時已無生命跡象，送往林口長庚醫院搶救。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區火力發電廠附近海邊今（29）天上午10時許發生一起溺水事件，海巡署人員發現有女子漂浮在海面上，經通報新北消防局趕往救援，但女子被拉起已無呼吸、心跳，緊急送往林口長庚醫院搶救。 瑞典動物園獅虎染疫 1頭安樂死 懷疑被劈腿 狠女持刀殺男友還PO文嗆聲「死了活該」 (中時 ) #海邊 #無呼吸 #溺水 #心跳 #女子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠航掏空案律師當庭詆毀檢察官 北檢簽分律他案調查 10:532021/01/29 社會 蔡正元諷台美太陽花下場：說兩者民主價值相同者 肯定是大騙子 09:072021/01/29 政治 旺來酥贈桃醫觸禁忌 網笑恐攻 04:102021/01/29 地方新聞 高雄3工人沼氣中毒困汙水槽 1死2人恢復意識 10:332021/01/29 社會 鄭爽遭傳吸毒吐髒全身上台脫序 前經紀人掀私照回應 10:082021/01/29 娛樂 卸下頂好招牌 首批家樂福改裝店將開幕 04:102021/01/29 產業．科技 台北拍賣場無罩不准交易 04:102021/01/29 地方新聞 泫雅耍辣無極限 吊帶衣胸口挖空至肚臍豐滿半球全洩 09:002021/01/29 名人 上海返國男滿居檢隔天猝死北市旅館 家屬：有肝臟病史 12:362021/01/29 社會 回外婆家玩 2歲童吃葡萄噎死 04:102021/01/29 地方新聞 境外移入再＋4 全台累計899例確診 14:212021/01/29 財經 社會熱門新聞 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳小兒子看不慣父子決裂 - 社會 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 北市醫院色魔病患連4晚偷摸女病患私處 2個月後離奇死亡 - 社會 【扁案大咖】特偵頭號通緝犯黃芳彥 西裝口袋藏75件珠寶價值破億 - 社會 【黃芳彥身亡】輕生前最後身影曝光 獨自搭住家豪宅大樓電梯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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