外送員拿出客人要求潑奶茶的收據趕緊落跑。（圖／翻攝自秒拍）

作生意講究顧客至上、服務第一，但有時也要看客人的要求是否合理。大陸就有一名外送員日前接到一張奇葩奶茶訂單，備註欄卻要求奶茶送達後「摔到渣男臉上」，沒想到外送員真的照做了。網友看到此文歪樓大讚：「應該給他5星好評+小費」。

據陸媒報導，這起事件發生在山東濟南，當時一名外送員接到一張外送訂單，顧客要求他送1杯奶茶到山東大學千佛山校區北院給一名男子，訂單上備註欄寫著：「送到了不用對他客氣，摔那渣男臉上就行」。

外送員送達後，男子被通知取餐時疑惑問：「是我的嗎？」，外送員確定收餐人是他時，評估認為「顧客至上」，便將奶茶潑到男子身上，隨後遞上特殊備註需求的收據後，趕緊落跑離開現場。

外送平臺美團28日證實確實有此事，稱外送員未謹慎思考，就依照「訂單備註照做」，該外送員事後已與被潑奶茶的男子和解，對方也不願再追究。

消息傳開引發網友熱烈討論，紛紛歪樓大讚該外送員的敬業態度：「真得滿敬業的，這個小哥值得給10倍小費」 、「客人永遠是對的」、「給他5星好評+小費」、「5星好評，使命必達」、「如此使命必達的人，應該給他6星好評」。另有一名女網友留言：「如果我是當時下單的客人，我會協助這個外送員和解，他做得太棒了，而且還要多包一個紅包給他」。

(中時新聞網)