北大社區濟弘大廈住戶陽台玻璃6年來掉落10多次，住戶槓上建商，一審建商判賠3099萬多元，對方上訴至高院。（圖由濟弘大廈管委會提供）

新北市三峽北大社區濟弘大廈興建後陸續有住宅陽台玻璃掉落，6年來玻璃掉了10多次，周邊住宅民眾不滿，紛紛指控該建築是危樓，社區169戶民眾無奈下，與建商槓上打官司，不過對方拒絕和解，一審判賠3000多萬後仍繼續上訴。社區管委會財委林智涵表示，打官司期間玻璃仍持續掉落，至今已被工務局開罰12萬元，住戶無奈只得自行更換柵欄，目前施工已完成50％，近日也完成加裝人行雨棚，防止行人被砸傷。

新北市議員洪佳君今與濟弘大廈社區管委會、柵欄包商業者會勘。洪佳君表示，大廈玻璃掉落已是老問題，大廈周邊有診所、超商等店家，也鄰近校園，在地居民都人心惶惶，大廈住戶只能自掏腰包花數千萬將陽台玻璃全部換成鋁製柵欄，但去年9月間玻璃又掉落，所幸柵欄包商願意與住戶共同掏腰包裝設人行雨棚，防止玻璃再掉落，砸傷民眾。

「建商不願和解，工務局開罰住戶只能自行吸收，相當無奈。」林智涵表示，濟弘大廈興建第2年就出現玻璃掉落的狀況，這6年來玻璃掉落的位置皆在不同處，明顯是建商蓋房時有問題，一審民事判建商須賠98名住戶3099萬多元，但他們不認賠，持續上訴，去年玻璃又掉，工務局開罰2次，住戶只能自行負擔，相當無奈。

柵欄包商勵勤玻璃工程負責人劉俊嶺表示，該大廈柵欄施作已完成50％，為防止玻璃再掉落，大廈周邊都有設置人行雨棚，就算管委會敗訴，公司也會自行吸收，未來柵欄設置完成後將擺脫危險建築的臭名，預計明年柵欄工程將全面完成，住戶也不用在提心吊膽。

(中時 )