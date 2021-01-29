加入電動車新創公司借殼上市的潮流，法拉第未來公司（Faraday Future）宣布將透過與Property Solutions Acquisition Corp合併以推進上市計畫，合併後公司估值將達到34億美元。

受此激勵，Property Solutions周四股價飆漲18.69%，收在15.43美元。兩家公司表示，合併後的公司將在那斯達克上市，股票代碼為FFIE。

在特斯拉等公司主導的全球電動車市場正以爆炸式速度增長之際，大量的電動車製造商正爭相搶入炙手可熱的IPO市場。

菲斯克汽車（Fisker Inc.）與Nikola等其他電動車新創公司，去年已經透過與所謂的「特殊目的收購公司」（SPAC）合併，順利掛牌上市。

法拉第與Property Solutions周四表示，在一筆7.75億美元私募投資的支持下，這項交易可望為法拉第帶來10億美元收益。

路透社周三報導，消息人士透露，中國汽車製造商吉利（Geely）將是法拉第此次私募的主要投資者。

稍早前吉利宣布與法拉第未來簽署合作協議，在技術支援與工程服務領域上展開合作，並考慮由吉利與富士康共同設立的合資公司為法拉第提供代工服務的可能性。

(時報資訊)