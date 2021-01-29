吳慷仁日前為拍攝《我沒有談的那場戀愛》，用1個半月就增胖將近20公斤，片商29日加碼釋出了他的「增胖日記」，短片中半裸的吳慷仁就像吹氣球一般，結實腹肌變成一片大肚腩，他笑答：「變成胖嘟嘟的感覺很不舒服，導演希望我的臉看起來肉肉的，那我吃了很多，胖都胖在肚子，死都不胖在我的臉！」

吳慷仁在電影中飾演花心的廣告導演，經歷第一部電影作品的失敗，不但健康亮起的紅燈，感情也踢到鐵板，於是在夜裡拿著自拍工具遊走台北，胡亂記錄人生感觸。他不但得犧牲色相，在鏡頭前蹲馬桶露出大屁股，還要自扛攝影機在南陽街來為奔跑自拍，整個人氣喘如牛卻還得保持談笑風生的模樣。

吳慷仁在片中不計形象演出。（華納兄弟提供）

【我沒有談的那場戀愛】吳慷仁增胖日記

徐譽庭透露自己把《我沒有談的那場戀愛》的劇本拿給吳慷仁時，附註了一條文字：「這是一個觀眾看不出來演員有多辛苦，但非常辛苦的角色，不知道你有沒有興趣？」吳慷仁看完劇本後果然找不出「辛苦」的部分，因此回應徐譽庭：「來！我最不怕苦！」豈料肉體的苦之外，徐譽庭在現場更是嚴格打擊並孤立他，讓他陷入角色的人生低潮中，讓吳慷仁感嘆：「從來沒有一部戲是導演一喊『殺青』的時候，我是飆淚的。」該片下月10日上映。

(中時 )