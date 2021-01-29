受到新冠肺炎疫情影響，去年勞動基金收益率一度慘賠達逾-10％，但隨著金融市場穩定，勞動基金去年全年投資獲利達3164億元、收益率達7.35％，其中攸關帳戶分紅的新制勞退收益數達1781.8億元、收益率達6.94％，若以1205萬仍可參與分配的帳戶計算，平均每名勞工可分紅1.48萬元。

截至去年年底為止，勞動基金規模達4兆5668億元、整體獲利達3164億元、收益率達7.35％。

勞動部勞動基金運用局指出，受到新冠肺炎疫情影響，再加上中美貿易戰、美國總統選情等，去年經濟趨勢一度衰退，為了挽救經濟頹勢，各國相繼採行極度寬鬆貨幣政策與強力的財政措施，加上疫苗研發順利及美國大選底定，推升下半年全球金融市場震盪回穩。

基金局提及，若以長期投資績效觀察，整體勞動基金近10年及近5年平均報酬率分別達4.71％、5.85％，另外，在國內股市方面，整體勞動基金有20.73％投資在國內股票市場、109年度收益率達26.33％，優於同期台股大盤收益率的22.80％。

基金局指出，考量去年另類投資類股表現落後，今年在低利率環境延續、拜登政府將擴大推動新能源政策下，相關基礎建設及另類資產可望有所表現，因此將會增加國外另類投資布局，規劃辦理「全球基礎建設有價證券型」及「全球多元資產型」委任。

基金局提醒，新制勞退基金年度運用收益，仍由勞保局於每年3月底辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶。

(中時 )