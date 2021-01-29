交通部觀光局參山國家風景區管理處，推出的二日遊套裝行程《穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴》席間品嚐霧峰農會初霧清酒，相得益彰。（黃國峰攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推出的二日遊套裝行程《穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴》晚間享用復古懷舊竹編台式佳餚餐籃。（黃國峰攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推出的二日遊套裝行程《穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴》還可穿古裝，夜探宮保第。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，推出的二日遊套裝行程《穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴》晚宴可一邊用餐，一邊聽崑曲演出。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣「迴遊．阿罩霧」文化觀光遊程，其中二日遊套裝行程之《穿越時空阿罩霧建築雙美學尋旅辦桌佳餚清酒宴》更是全台首創，首度將霧峰林家宮保第大花廳作為晚宴場所，在杯觥交錯間，來趟時空之旅。

參山國家風景區管理處表示，媲美日本純米大吟釀等級的霧峰農會初霧清酒及復古懷舊竹編台式佳餚餐，如此佳餚美酒，在台灣僅存的清代一品官宅霧峰林家宮保第大花廳上演，結合戲台上崑曲的表演，營造出濃濃復古與奢華氛圍的五感饗宴，彷彿穿越時空體驗以前大戶人家的生活。

據體驗過的旅遊專欄作家「謎卡」指出，在安室奈美惠與蔡依林曾一起合作拍攝MV的場景裡，穿著古裝在大花廳中，品嚐各道料理，佐以讓日本人也驚艷的初霧清酒，令人印象深刻。「鐵人主播」侯以理也表示，兩日的行程處處充滿驚喜，其中讓他印象最深刻的是在農田間的大地餐桌課程，無論是手作豆花、草仔粿、有機芭樂採集…等都非常新鮮有趣

參山國家風景區管理處表示「迴遊·阿罩霧」文化觀光之旅，多條二日遊行程，已於燦星旅遊、長汎假期、近畿旅行社、KKDay、Accupass等平台陸續推出販售，供民眾選擇；參山處也針對自由行旅客結合霧峰觀光景點門票，推出5款霧峰假日觀光巡迴巴士電子套票，更多遊程販售與優惠資訊，詳見活動網站https：／／www.wftrip.com.tw或參山國家風景區臉書粉絲專頁。

(中時 )