徐明賢與他的日本太太安土美津子（Mitsuko Azuchi）涉嫌成立天訊、極訊王等公司，利用租售視訊電話非法吸金超過63億元，檢方聲押後，台北地方法院將徐姓夫婦收押禁見，2人不服提抗告，台灣高等法院駁回確定。

高院認為，徐明賢、安土美津子所述與卷內事證多有不符，尚有諸多重要案情亟待檢察官調查釐清，故在相關潛在共犯或甚多下線投資者尚未到案之情況下，有事實足認被告2人有勾串共犯或證人之高度風險。

合議庭表示，本案為吸金重罪，並有相關事證為佐，被告2人經判處重刑之可能性非低，本有畏罪逃亡之可能，加以其等具有逃亡之資力及能力，對法律服從性亦屬非高，自有事實及相當理由足認其等有逃亡之虞。

高院指出，本案所涉之犯罪所得甚高，若任由被告2人具保在外，增加勾串或棄保潛逃之風險，將無法順利進行本案，並衡以目前本案偵查進度、公益維護及被告人身自由之保障，經斟酌比例原則，無從以具保等方式替代羈押，故本件確有羈押之必要。

(中時 )