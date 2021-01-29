大陸女星黃奕演出新版《還珠格格》「小燕子」一角走紅，演藝事業前景備受看好，不過感情路卻走來相當坎坷，2段婚姻都以離婚收場，沒想到近來上戀愛實境節目《怦然再心動》，配對成功的男性被爆不僅是同志，而且私生活相當複雜，她在沉默多時後也做出回應。

黃奕在戀愛實境節與一位律師配對成功，原以為感情將有新著落，沒想到節目播出後，男方陸續被指出是同志、曾離婚過，私生活還很複雜，甚至愛劈腿、性行為不愛戴套等，立刻掀起網友議論，對此黃奕沉默多時後做出回應，表示身為一個養女兒7年的43歲單親媽媽，要重新尋找愛情是很需要勇氣，尤其感情在人生中一直是道跨不出去的坎，加上身為演員又比普通人更難獲得愛，不過她仍樂觀表示依然相信愛情存在。

黃奕強調自己依然相信愛情。（圖／黃奕微博）

對於來自各界關心，黃奕強調自己不需要同情，因為家人和觀眾已經給她足夠的勇氣再去愛，並且邁出這一步勇敢追求值得期許的未來，最後也透露擇偶條件，就是希望找到「一個足夠好的，能夠溫暖我的人。在我的心裡，彼此懂得最重要，只想找到一個真正懂我，且能接受所有我的人」。

針對此事，節目《怦然再心動》於官方微博宣布取消該男嘉賓在節目中相關內容呈現，而這名律師也在微博強調秉持真誠態度參與節目，想不到受到網友關切，除了承認對節目組刻意隱瞞有過一段婚姻的過去，也向波及到的黃奕和節目組道歉，並對不實指控保留法律途徑追責的權利。

(中時新聞網)