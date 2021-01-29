【愛傳媒滾動力頻道專欄】2020年新冠疫情爆發，全球各國陸續淪陷，每一日的早晨，當人們睜開眼睛，面臨的是持續攀升的確診人數，每一次的出門都伴隨可能染病的恐慌，許多國家開始禁止經濟活動、商場關閉、停工停課，醫療系統崩潰、封城數日甚至數月，遭受著新冠肺炎的不斷重擊。

但卻有個地方，雖然被新冠肺炎影響，但人們不但能正常生活，正常上班上課還可以出遊，且染疫確診人數始終控制在其他國家的千分之一，甚至萬分之一，這就是「臺灣」，一切歸功於所有的醫護與第一線邊境防疫單位、決策單位、許多熱心協助的企業老闆，以及每一位配合防疫的大家。

而科技防疫是臺灣防疫成功重要的一環，我們的行政院政務委員——唐鳳，更是當中重要的推手，不論是口罩地圖、電子圍籬，都有效的在疫情爆發之際，與民眾一起對抗新冠肺炎，且更因防疫成功，意外開創臺灣新的外交道路，讓全世界看到臺灣，TAIWAN CAN HELP !

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)