國內知名脫口秀主持人曾博恩日前在節目上，半開玩笑稱可將萊豬做成肉鬆、賣到大陸，引發大陸網友怒火、國台辦更直接在記者會中表示，嚴禁台灣肉類產品輸入；農委會主委陳吉仲則稱大陸此舉對台無影響。聽到陳吉仲的回應，藍委賴士葆忍不住批，嘴不要這麼「鰍」，據農委會資料，港澳是台灣豬肉進口的主要市場，大陸若禁止台灣豬肉製品，要台灣業者情何以堪。

博恩15日在節目《博恩夜夜秀》中探討萊豬議題，提到國民黨立委賴士葆曾說，萊豬進口到台灣後，官員不吃，小學生不吃，軍警消榮民也不吃，「這樣一來的話，他要賣給誰啊？」；博恩隨後稱有個點子：「我們進口萊豬做成肉鬆，然後賣給中國，大家覺得怎麼樣？」引來台下鼓掌，他當下打斷鼓掌解釋，「等一下，你們拍什麼手啊，你們是惡魔嗎？當然不能這樣做啊」。

但此言論仍在大陸發酵。27日在大陸國台辦記者會上，發言人朱鳳蓮指此為「島內個別網民提出的一些惡毒的想法」，強調為了保護消費者健康，同時因為台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

陳吉仲28日則在臉書上發聲，直指不解大陸方面稱要「防範」台灣「疫情傳入風險」？並稱大陸不是台灣豬肉的主力買家。至於國台辦的發言，對於台灣的豬肉產業是否會有影響？陳吉仲表示沒有影響。

賴士葆今（29日）忍不住在臉書發文批評，「博恩夜夜秀」揶揄搞笑他的質詢片段之餘，大概始料未及會掀起兩岸的政治交火，但沒想到戰狼性格的陳吉仲也好像找到獵物，立刻跳出來說台灣生鮮豬肉完全沒有外銷大陸，豬肉調製品也只有少量銷大陸，結論就是大陸根本不是台灣豬肉的主力買家，也不是我們豬肉出口的主力目標市場。

賴士葆說，奉勸陳吉仲嘴巴真的不要這麼「鰍」，更引用農委會資料表示，過去10年外銷陸港澳的豬肉相關加工製品，佔總體出口量的88％，如果大陸全部下令禁止所有台灣的豬肉製品，貿易線全部斷掉，這些業者的生計全部歸零，業者要去跟誰求償？他批，陳吉仲的大嘴巴會害死人一缸子相關業者，不要耍嘴皮子太過頭了。陳吉仲自認豪氣干雲地保證說國台辦的發言對台灣豬產業沒有影響，賴士葆怒問：「你憑什麼保證」？

據農委會資料顯示，2020年台灣出口活豬、豬肉及其製品共4163公噸，到香港最多，共2018公噸；澳門次之，共1630公噸；大陸僅為57公噸，陸港澳三地加起來占總體出口量的88%。雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞28日接受《聯合報》採訪時曾表示，台灣豬肉外銷以香港和澳門為主力，但這兩個地區也受制於大陸，因此後續影響還有待觀察。

(中時新聞網)