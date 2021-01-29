當過街友的知名直播主林揚竣，深知流浪街頭，三餐不繼的痛苦，特別響應創世基金會舉辦的「寒士尾牙吃飽30」活動，特別捐出50萬元支持這項活動，也將號召粉絲募款，達到百萬愛心助寒士的目標。

直播主林揚竣的藍白拖有故事，號召粉絲「百萬愛心助寒士」。(戴志揚翻攝)

直播主林揚竣的藍白拖有故事，號召粉絲「百萬愛心助寒士」。(戴志揚翻攝)

創世基金會的「寒士尾牙吃飽30」已邁入第31年，今年受新冠肺炎疫情影響，基金會將原先的尾牙桌宴方式，改成送年禮或紅包到需要幫助的清寒人士手中。

知名直播主林揚竣在聽聞此事後，旋即表示願拋磚引玉支持這項活動，他除了捐款50萬元，也為創世基金會拍攝3分鐘的活動短片，以「有故事的藍白拖」為主題，述說當年淪為街友的心路歷程。

林揚竣說，每個當街友的人有不同的苦衷，並非都是大家想像的好吃懶做，他們都需要一些鼓勵，只要有一點鼓勵，就能幫助他們脫離現在的生活。

對於外界好奇為何總愛穿著藍白拖出入任何公開場合的問題，林揚竣笑說，因為便宜又好穿。

他回憶當年，年輕時靠著打零工生活，欠錢不敢回家，只好睡在地下道，在外流浪，過了十多年不安定的生活，也因為如此，他特別關注生活遭遇困境的人。

林揚竣在「藍白拖支票」上寫下捐款50萬，支持「寒士尾牙吃飽30」，也憂心活動開跑在即卻經費不足，他也同步號召粉絲發起各界捐助50萬元，達成「百萬愛心助寒士」目標，一起來助弱勢暖心過年。

創世基金會副秘書長郭慧明則呼籲社會各界共襄盛舉，她說，今年因為疫情影響改變形式，取消尾牙宴，但以更加溫馨的方式，將把年禮和紅包送到不只是街友，還包括獨居老人、單親媽媽、植物人家庭等這些需要幫助的朋友家裡，預計2月1日全台每個縣市開跑。

她強調，在這疫情最嚴峻的時候，我們希望台灣的社會依然溫暖，把愛心送到這些需要鼓勵的人身邊，給予他們溫暖，重拾生命希望，好好面對人生，這也是我們台灣最美麗的風景。

(中時新聞網)