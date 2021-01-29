70歲大陸導演、製片張紀中過去曾參與許多金庸電視劇，如《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等。去年他公開認娶小31歲太太杜星霖，除了張紀中原本育有的一個兒子，兩人又陸續生下一兒一女，夫妻倆年齡差懸殊，常引來網友酸言酸語，最近有網友毒舌寫下：「你老婆不一定一直是你老婆」，對此，張紀中也生氣回應了。

張紀中過去和前妻樊馨蔓有段14年的婚姻，2016年兩人鬧翻互咬出軌離婚，各自恢復單身後，張紀中常傳和女助理杜星霖過從甚密，2018年兩人生下大兒子嘟嘟俠，去年9月迎來一女，湊滿好字。而張紀中受訪也首度認了和杜星霖夫妻關係，他明確表示現任妻子現在並不是什麼助理，而是他人生的另一半，兩人早是合法夫妻，並強調是離婚後才建立新家庭。

張紀中、杜星霖常分享幸福家庭日常。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂、搜狐娛樂微博）

而杜星霖被問為何會願意嫁給大她31歲的張紀中？她曾回應兩人相處時會讓人忽略掉他的年齡，「他（張紀中）的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好」。有網友酸她嫁給爺爺，杜星霖則回：「嗯嗯，燕雀安知鴻鵠之志，但鴻鵠是不必停下來跟燕雀解釋的。烏鴉怎知鵷雛之樂，鵷雛怎麼要與之糾纏？夏蟲不可語冰。」簡單幾句話高超打退網友。

張紀中回應網友。（圖／取自新浪娛樂）

懶理網友諷刺言論，近來張紀中、杜星霖仍常在網上分享幸福家庭日常，聖誕節時張紀中會扮聖誕老公公，平時男方還會體貼為妻子吹乾頭髮，最近杜星霖傳懷了第三胎，張紀中也澄清：「不要再說我老婆懷孕了，她才剛出月子三個月，哪有那麼快瘦下來，我覺得她這樣就很好。」

另有網友酸：「沒錢這女人會跟這麼個老頭子嗎？」張紀中親上火線回：「我可以幫你問下我夫人，但她不是『這女人』」，又有人說：「你老婆不一定一直是你老婆」，張紀中回飆不帶髒字說：「我倒是想知道如果有人對你這麼說，你會怎麼回覆？」大展高EQ。

(中時新聞網)