導演魏德聖團隊傾全力打造的《臺灣三部曲》，為呈現400年前大航海時期的臺灣樣貌，劇組找來歷史學者翁佳音、賴英泰、林逸帆擔任顧問，也請來研究西拉雅語的李淑芬擔任語言指導，協力打造史詩。魏德聖表示：「荷蘭時期的台灣有趣在於，西拉雅人、漢人、荷蘭人三方的交會，是東西方文化的衝擊和融合！」

魏德聖說：「我們拍漢人海盜，那他們穿什麼呢？史料中有明朝的服飾，但是在海上拼搏的海盜，不會是儒生或老百姓的樣子，他們也會遇到荷蘭人、日本人等等，各種文化的碰撞融合，這都是我們在拍攝時要去思考的。」為此，團隊多年前主動聯繫中研院的荷蘭、西班牙及明鄭時期的臺灣史專家翁佳音，幫助建構《臺灣三部曲》的世界觀。

魏德聖早在21年前就開始創作《臺灣三部曲》劇本，更花了2、3年時間研讀史料，電影工作人員也必須熟知歷史背景，要在短時間內消化如此龐大的資訊相當不容易，劇組為此特別成立了「田野組」，專門彙整歷史資料，除了歷史文獻參考，也找到歷史學者加入。

不過要還原400年前的臺灣不容易，不管是器物或是生活方式，都只能從資料中參考，但電影在尊重史實同時，也有創作空間，翁佳音老師時常提醒大家：「只要大歷史方向不要錯誤，不要鑽牛角尖，你們是拍電影的，可以在一定範圍內去發揮想像力，戲劇才會好看。」

魏德聖也說：「創作一定要站在當時人的環境去思考，這是第一要件，也要體諒人物的生活背景。」他在寫不同的角色時，會站在不同人物的角度去思考，「寫劇本就像在體驗不同時代的生活，我穿越時空變成另一個人，這個創作過程雖難，但對我來說是一種美妙的享受」。

電影公司29日釋出《臺灣三部曲》文史考究台灣史篇花絮，該片將透過3個族群、3個視角呈現400年前的台灣，電影預計今年8月開拍，目前高雄南星計畫區及大鵬灣的主場景搭建中，由於電影聚焦大航海時代，也將有不少船戲，劇組也在進行造船的設計，包括商船、快艇及戎克船都將在片中呈現。

(中時 )