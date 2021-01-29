台灣藥品銷美領導廠商松瑞藥(4167)在新型口服培南藥物領域之新藥客戶陸續傳出捷報，除了SLC-029於去年9月取得臨床三期之正面結果，SLC-017之培南新藥申請(NDA)，亦於近期獲得美國FDA受理送件，有機會成為全美國第一個新型口服培南藥物上市，不但助攻松瑞藥未來之銷美營收動能，松瑞藥藉由參與此項培南新藥之開發合作，更奠定在美國培南藥物新藥委託製造及研發(CDMO)領域之領導地位。

由於現有口服抗生素之抗藥性日益嚴重，目前治療泌尿道感染之主流口服抗生素屬於奎諾酮類(quinolone)抗生素，已有高達3成病患產生抗藥性，若無法在第一時間以適當的抗生素進行治療，將大幅提高病患產生致命併發症之風險，更讓細菌有喘息空間演化為具有多重抗藥性之超級細菌(super bug)。根據世界衛生組織(WHO)統計，超級細菌造成死亡人數每年已超過70萬人。

與松瑞藥合作之新藥公司所開發之新型口服培南藥物，預期將成為取代口服奎諾酮類(quinolone)抗生素之最佳選擇，能讓已住院治療之病患，順利轉為回家服用口服抗生素治療，而對於已在家口服治療之病患，亦能夠繼續在家治療，以降低住院費用及院內感染風險。在美國目前新冠肺炎疫情仍屬嚴峻之下，醫療體系更有動機快速採用此類新型口服抗生素，以降低醫護人員照護負擔，且避免院內群聚感染之風險。

預期在口服培南類新藥核准後，將讓原本口服治療無效的病患，得以恢復「回家服藥」以及「在家服藥」的機會。由於上述兩項使用情境，不但降低了醫療體系之治療成本，亦可避免醫院發生爆發超級細菌以及新冠肺炎群聚感染之風險，解決了醫療上未被滿足之需求，預估新型口服培南藥物將取代口服奎諾酮類(quinolone)抗生素之市場規模，將達到50億美金以上的水準。

(時報資訊)