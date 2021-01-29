英國首相強生(Johnson)在周五為一新的簽證方案表示歡迎，將提供合格的香港公民提供一獲得英國公民的機會。英國的新方案，為回應中國新國安法為香港人帶來的不安。

去年宣布的該方案將在周日啟動，允許擁有「英國國民(海外)」、「British National (Overseas)」地位的人到英國生活、就讀和工作5年，然後實際地申請公民身分。

英國指控中國違反1997年移交的條款，英國認為導入新國安法，將用於鎮壓異己；英方表示，正對香港人實現歷史的和道德的承諾。

中方表示，該入籍機會違反國際法，干涉他國內部事務。

強生在聲明中指出，「我感到無比自豪，為香港的BN(O)帶來新路徑，在我們的國家生活、工作和作為他們的家」。

BN(O)是1987年在英國法律下創立的，一種專門與香港有關的特殊身份。

英國政府預估，250英鎊的簽證將吸引30萬名香港人及其親屬來到英國，為英國經濟創造29億英鎊的淨收益。

從周日開始，可以進行線上申請，並預約在簽證申請中心以指紋在簽證申請上註冊。2月23日開始，則可以在手機App上做申請簽證。

目前對實際申請的人數尚不確定，政府估計約290萬人和其他的230萬名家屬將符合資格到英國。

(時報資訊)