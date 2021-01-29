永豐餘(1907)投控攜手旗下永豐實(6790)等集團公司力挺部立桃園醫院醫護人員，今（29）日宣布捐贈橘子工坊洗淨病毒洗衣精1002瓶、橘子工坊洗手慕斯1008瓶、橘子工坊制菌靈清潔噴霧2016瓶、五月花厚棒廚房紙巾4800捲等清潔用品，共同守護醫護及其家人健康。

桃園為永豐餘集團重要生產基地之一，包括永豐餘工紙新屋工紙廠、永豐實楊梅消費品廠及橘子工坊潔品廠等。在部桃發生新冠肺炎院內感染事件後，集團同仁關注桃園工作同仁，提醒要勤洗手、消毒、戴口罩，除保護自己也保護他人。

面對疫情愈趨緊張、醫護人員負荷量激增，永豐餘工紙一位基層員工認為，身為桃園在第一份子應力挺部桃醫護，並串聯永豐餘及永豐實員工，希望捐贈橘子工坊制菌靈噴霧及洗手慕斯等給部桃醫護抗疫。

永豐實團隊對此認為，應該為部桃醫護考量更多，因此除了捐贈制菌靈噴霧及洗手慕斯外，再增加厚棒廚房紙巾及橘子工坊洗淨病毒洗衣精，提供自洗手、洗衣、制菌、洗病毒到擦手的完整準備，讓醫護人員安心在前線打仗，並共同守護醫護家人健康。

永豐餘表示，永豐實在去年疫情爆發時，即肩負著民生物資國家隊的重要使命，同仁於春節期間緊急歸隊，配合生產衛生紙等家庭用品及抗菌清潔用品，齊心協助穩定民生需求。面對疫情愈發嚴峻，將持續戮力生產，支援民生物資需求。

永豐餘2020年12月自結合併營收達74.75億元，月增8.21％、年增11.88％，第四季合併營收211.26億元，季增12.44％、年增9.24％，雙創歷史新高。累計全年合併營收734.52億元，年減1.75％、仍創歷史第3高。

不過，受惠本業獲利轉強及業外收益挹注下，永豐餘投控去年前三季歸屬母公司稅後淨利41.17億元、年增近1.24倍，每股盈餘（EPS）2.48元，已提前改寫歷史新高。法人看好永豐餘投控去年稅後淨利可望突破50億元、每股盈餘突破3元。

而去年10月27日登錄興櫃的永豐實，去年12月自結合併營收9.31億元，月增3.26％、年增0.69％。全年合併營收101.34億元、年減3.93％。不過，受惠認列處分收益挹注，前三季稅後淨利達11.51億元、每股盈餘4.66元，已超越前年全年、提前改寫新高。

(時報資訊)