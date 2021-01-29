被封為「華爾街女神」的獨立交易員陳莉婷，開課分享投資心法，收取2949萬元學費，卻因沒有投資理財顧問證照，涉違反證券投資信託及顧問法等罪遭起訴。台北地院今開庭，陳女部分認罪，表示現在的經濟狀況很難履行和解條件，法官同意給予最後機會，協助再次安排調解庭。

陳莉婷2019年底遭起訴，在法院開庭時認罪，表明願意與告訴人和解，但在1年多的今天，陳女改口只認部分犯行，且尚未與所有告訴人達成和解，已調解成功的部分，也未依約履行賠償義務。

陳莉婷今委由律師表示，教授課程只有國外免費看盤軟體ProRealTime及免費指標部分涉及投顧法，其餘像是一般經濟分析、選擇權知識或學員自由交流等，只是介紹金融知識，均不涉及指導投資，且尚未達成調解的部分，陳女也有和解意願，請求法院從輕量刑。

不過，今有到庭的告訴人表示，每堂課都會提及指標投資，他們按照陳女教導操作，回測股市的歷史行情，卻發現勝率很低，根本不會賺錢，如果學費很少就算了，偏偏陳女課程比其他類似性質的貴上許多，幾堂課就要價百萬，而陳女不時會展現帳戶內金額，讓他們以為真的可以賺到錢，才會花錢投資自己上課學習，有人甚至貸款支付學費，最後反而虧損，導致生活陷入困境。

另有告訴代理人說，與陳女調解成立後，陳女只有付過前2期，從第3期開始就沒收到錢，希望陳女依約給付。

對此，陳女透過律師回應，當初課程獲利有一半被其他股東拿走了，加上公司成本開銷都是陳女自己負擔，現在要籌錢償還告訴人，經濟上確實有困難，但陳女還是有和解意願，希望能重新協商履約期限。

由於現場告訴人也願意再談和解，法官庭末諭知將再安排調解庭，要求陳女審酌自身能力後，與告訴人談定最終方案，若這之後仍繼續爭執，將認定調解無實益，依法判決。全案定3月19日再開庭。

(中時 )