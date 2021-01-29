2020受到新冠病毒的影響，改變了全世界的生活型態，全球經濟亦受到衝擊，隨著疫苗的開發與普及，多數國際主要金融機構，世界銀行（World Bank）、經濟合作發展組織（OECD）、國際貨幣基金組織（IMF）等皆對2021年經濟成長表示較去年樂觀。

疫情影響下，追求資產穩定成長的目標也更顯重要，投資型保險也是同時兼顧保障及投資的選擇之一。法國巴黎人壽貼心提醒，年節將近之際，領到年終獎金後可重新分配並規劃保障與投資的比重，同時，也應檢視自身風險承受度與現有之投資組合，適時地做出適當調整，用全新的心情迎接牛年的到來！

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對市場波動，投資型保險可同時滿足保戶投資與保險的需求，定期進行保單的健檢可以視為風險與財務規劃的健康檢查；保戶應該隨著自身年齡、婚姻、家庭、工作等各個不同的人生階段，適度調整自己投資型保單中的投資組合才能夠穩定地累積資產。法國巴黎人壽在產品與服務上不斷推陳出新，除了推出各項領先市場的投資型保單商品，亦推出與富盛投顧合作的「PAI智能理財服務」，讓客戶能隨時隨地享受安全、即時的線上個人理財服務；此外，為提升銀行保險服務品質與客戶體驗，自2011年起更長期贊助「政大CARDIF銀保研究發展中心」，共同合作多項市場調查與研究，希望能提供更多元的保險商品，滿足保戶多樣化的需求。

戴朝暉繼續建議，保單健檢首先應掌握以下檢視重點，才能在多變的投資市場中，達到長期累積資產的目的。重點一、檢視投資績效表現。保戶最好每季、半年或至少一年檢視一次手上的投資型保單，善用保單能夠配置多檔基金的優點，隨著景氣循環週期調整投資組合，以達到長期穩定累積資產之目標。

重點二、依照年紀做保險規劃。20到35歲的族群，應及早開始進行定期定額方式累積資產；而35到45歲的族群，則重在選擇適當的投資標的以符合三明治族群之高性價比需求；45歲以上的族群則重在防守、穩健規劃。另外，各年齡族群應了解各類商品之優缺點，在挑選投資型保險商品時，也應留意以下重點：1.壽險是否隨著年齡調整：危險保費隨著年齡增長而隨之增加，保戶可視個人及家庭保障需求，適時調整壽險保額。2.連結投資標的的投資型保險應留意帳戶價值變化：保戶應適時檢視手上既有之投資型保單投資組合，並確認是否符合當時的人生階段、環境背景。3.慎選保險公司及資產管理公司：專業的團隊牽動績效發展，選擇具備經驗、專業、服務佳的團隊，才能夠有效透過投資型保險享有高品質的保障。

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