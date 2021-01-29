樂天桃猿在新球季要將實施八年的「猿風加油」帶入新的紀元，顛覆職棒應援團男團長的方式，將新增女團長，女團長Rina、壯壯引爆話題，如今樂天今年最後一位女團長壓軸登場，全能女力宋城希接下女團長任務，看台上的10號隊友跟著城希團長一起為桃猿男兒應猿的時代來臨。

宋城希身高168公分，體重49公斤，結合運動與時尚，是萬中選一的運動明星，她在2021年將成為猿風加油團阿誠、阿杰、山G、RINA、壯壯之後第六位團長，場邊自信爆棚、狂野的女漢子風格是宋城希最大的特色，自信倔強、捨我其誰！

宋城希一身運動細胞，2020年參加超過數十場大小極限活動和賽事，成為Rakuten Monkeys的應猿女團長，她表示：「能參與到10號隊友的快樂，我其實非常驕傲，迫不及待想在Rakuten裡面，找到更喜歡的彼此。無論未來如何，都請記得有我。從現在開始，我會伴著你們，一起幫桃猿加油！」

城希團長預計在3月23日主場開幕戰登場，六位團長全部登場，職棒場邊女團長猿年到來。

(中時 )