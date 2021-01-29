卡達航空公司在有航空界奧斯卡之稱的國際航空運輸評級機構Skytrax全球航空公司防疫安全評級中，獲頒五星級航空公司殊榮。卡達航空的樞紐機場－杜哈國際機場亦摘獲五星，成為中東和亞洲地區首個獲Skytrax評為防疫安全五星評級的機場。

Skytrax於2020年12月對卡達航空衛生防疫和安全標準及措施的有效性和一致性展開了嚴格細緻的評估，覆蓋從登機手續到乘機的整個過程，包括全面審核安全舉措是否有效實施、評估乘客旅程各個階段的衛生安全等級、透過機上ATP樣本檢測判斷接觸面的潛在污染等級等。

卡達航空集團行政總裁Akbar Al Baker指出，卡達航空自疫情以來一直保持正常營運，目前已安全運載了超過310萬名旅客，正是這種砥礪前行的經驗，使他們能夠提供高水平的健康和衛生安全措施，從而能夠保障旅客和員工的安全。

卡達航空在安全防護方面一直保持著嚴謹的標準，以期為乘客帶來安全放心的旅程。客艙乘務員在機上工作期間須穿戴個人防護裝備，乘客在飛行途中則可免費獲得卡達航空貼心準備的防護套裝。乘搭商務艙的乘客還可以享受Qsuite空中套房無與倫比的私隱度，包括可調節的隱藏面板和「免打擾」（DND）指示燈等。目前有超過30條航線配備Qsuite，包括法蘭克福、倫敦、吉隆坡、紐約等。

此外，卡達航空還在客艙內使用先進的HEPA空氣過濾系統。卡達航空服務公司（Qatar Aviation Services）還採用 Honeywell 先進的紫外線客艙清潔系統，對飛機客艙進行額外的全方位消毒工作。更多關於防疫措施的資訊，請瀏覽：qatarairways.com/safety。

卡達航空目前每周執行800多個航班飛往全球110多個目的地。至2021年3月底，卡達航空計畫將航線網絡擴大至130個目的地。隨著航班數目增加，乘客可以根據個人需要更加靈活地更改乘機日期或目的地，享受更大的旅行便利。

(工商 )