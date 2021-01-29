美國拜登政府上任後，一再強調中國大陸是美國的挑戰者與競爭對手，將持續川普政府的對陸強硬政策。不過據《國會山莊》報導，雖然拜登政府稱要對陸擺出強硬姿態，但從對大陸電信巨擘華為，以及新疆問題等重大政策，並未給出具體應對政策，讓部分共和黨人懷疑拜登對陸強硬的決心。

報導指出，白宮發言人莎琪在回答是否繼續川普政府限制華為的政策時表示，美國必須進行更好的防守，並要求大陸對其不公平與非法行為負責，但並未明確指出限制華為的具體政策。

拜登提名的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）在提名聽證會時，面對參議員克魯茲（Ted Cruz）詢問她是否願意延續將華為列入實體清單的做法時，雷蒙多並未給出明確答案，讓眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）27日呼籲其他議員封殺其提名案，直至雷蒙多願意對華為明確表態。

麥考爾強調，拜登政府仍不願表態將華為留在實體清單上，這引起人們警惕，華為不是一家正常的電信公司，「它是一個共產黨的軍事公司，危害美國5G通訊安全，盜竊美國的智慧財產權，支持中共在新疆的種族滅絕行動」。

另外，美國國務卿上周在核准他的參議院聽證會上表示，同意前國務卿蓬佩奧認定中共在新疆犯下的種族滅絕行為，但是拜登所提名的美國駐聯合國代表的琳達．托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）又於27日表示，國務院正在檢視與評估川普政府這項決定。

(中時新聞網)