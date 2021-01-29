指揮中心昨宣布案889的病毒基因定序，雖可確定是在院內感染，但有專家質疑是否有其他傳播鏈，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，傳播媒介可能是人或物，也有可能是無症狀帶原者傳過來，但現在的重點是把院內清零並確認內部安全無虞。

針對部桃12A病房的病患案889，陳時中表示，這名個案是在機構裡面被傳染的，這點幾乎是可以確定的，但在被傳染的過程中，一定是需要透過一個媒介，但這個媒介是什麼尚不清楚，無論是人或物都有可能。

陳時中指出，環境上可能是，人在移動的過程中有接觸、觸碰到病毒的可能性，但也不排除是無症狀或其他狀況的代原者傳來的，所以指揮中心才會安排去做環境採檢以及相關人員的血清檢查，目的就是為了要釐清這一點。

陳時中也說，這些都不是現在最大的重點，既然已經確認是在院內感染，如何讓院內清零，並確認醫院內部的安全才是最重要的工作。

指揮中心28日宣布案868（10B護理師）、案869（外籍看護）、案885（染疫翁三女兒）、案889（12A病患）與890（案889妻子）的病毒基因定序序列，其中可發現都帶有D614G、L452R的突變，因此推估是單一病毒株的傳播事件。

(中時新聞網)