美國企業業績驚艷市場及軋空擔憂緩解，美東時間周四美股三大指數反彈收高。不過美期指大跌，亞股臉綠。觀察今日台股，台積電ADR跌深反彈，收漲3.36%，台積電(2330)同步開高，帶動台股開漲128.48點，報15544.36點，面板、鏡頭、零組件、IC設計早盤點火，台股漲幅擴大，最高站上15603.41點並觸及月線，惟台積電盤中衝高回落，鴻海(2317)、大立光(3008)翻黑，台股遇月線反壓，瞬時翻紅後再摔，聯電(2303)尾盤遭賣單調節，台股亦受拖累，重挫277.57點或1.8%，收15138.31點，為今日最低點，成交量3544.12億元。本周大跌880.72點或5.5%，周線12紅止步。今收月線，本月上漲405.78點或2.75%，月線連3紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超346.9788億元，投信買超2.1318億元，自營商賣超40.2059億元，三大法人賣超385.05億元。其中，外資今日賣超約346.97億元，為歷史上第10大，且外資連6日賣超，共提款1567.31億元，本周累計賣超1223.79億元，本月累計賣超1130.8億元。

觀察大盤，類股普跌，權值股仆街。晶圓雙雄台積電、聯電收黑，其中台積電開漲18元至619元，卻越走越低，終場下跌10元或1.66%，收591元，摜破月線、失守600元。聯電同樣開高走低，下跌1.2元或2.34%，收50元。大立光收跌2.81%、報2940元。鴻海收跌5.91%、報111.5元。金融股收跌1.15%，國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、中信金(2891)、玉山金(2884)氣虛。然而IDC報告指出，今年大尺寸液晶顯示面板需求熱，加上價格調漲，面板廠今年獲利可期。受此激勵，面板雙虎友達(2409)收漲1.72%、群創(3481)收漲2.35%，彩晶(6116)收漲2.11%。IC設計大老聯發科(2454)穩守盤上，收漲0.69%、報875元，帶動IC設計族群中的迅杰(6243)收漲逾6%。此外，傳動元件喊漲，直得(1597)今年業績看俏，收漲逾1%。板卡廠表現不俗，映泰(2399)逼近漲停、麗臺(2465)收漲逾4%。

電金傳權值股今遭空頭狙擊，台股大跌277點，盤勢虎頭蛇尾，封關倒數5天，面板、光學、DRAM股抗跌。5日RSI為21.57，10日RSI為39.27；9日K值為27.03，9日D值為48.07；20日乖離率為-2.66。展望後市，群益投顧認為，新冠疫情及美紓困案將牽動投資人抱股過年意願。若短線止跌回穩，電動車、泛5G概念及半導體漲價題材應仍是主流。至於資金流操作，大展投顧總經理賴建承分析，內資擔憂國內疫情，操作上恐轉為保守，預期出現逢高獲利了結壓力，因此針對本月漲幅過大的個股可逢高下車、落袋為安。他也建議，抱股過年的持股比重應低於3成，並以流動性佳且基期偏低的中大型股為主。

(時報資訊)