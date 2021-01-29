Kiwebaby現身首場特映會與觀眾同樂。（光年映畫提供）

新加坡喜劇天王李國煌主演的賀歲片《男兒王》將在10日小年夜登場，該片「台味十足」，不僅劇情幽默爆笑，時而閩南話、潮州話夾雜的台詞，也讓人倍感親切，而電影裡出現的多首歌曲，全都是台灣人最耳熟能詳的經典歌曲，包含〈愛拼才會贏〉、〈姐妹〉、〈看我72變〉、〈女人花〉都是變裝秀的招牌歌，而經典流行歌〈我要你的愛〉、〈等著你回來〉也穿插其中。

李國煌表示，平時多數聽的華語歌都來自台灣，尤其常聽周杰倫的歌，閩南語歌曲大多是聽經典老歌，也笑稱Nono的歌手老婆朱海君，每年也會寄新出的台語專輯逼他聽，但他都很喜歡。他也表示從入行起就陸續幫梁智強導演的作品合音以及唱電影插曲，雖說唱歌對他並不難，但這次要配合演出角色的性格與放進情感，以及拍攝完事後配唱，也是一種挑戰。

電影最大亮點歌曲，則是片中李國煌被裁員後，誤打誤撞來到了男兒王秘密上班，因為一場演出的播音小意外，急中生智演唱閩南語版〈I Will Survive〉，神改編獲得全場歡聲雷動，甚至連泰國變裝網紅「快樂寶拉」，也被這首神曲給圈粉，李國煌瞬間成為網路紅人，他秘當變裝皇后的事情也差點穿幫，相當驚險。

問起李國煌最喜歡哪首歌？他表示〈女人花〉歌曲講的雖是女人心，卻也同時是藝人與表演者的心情，拍完後更能感受到男主角和變裝皇后們的心境，演出也更加投入。另一首〈I Will Survive〉導演神改編歌詞，自己光在唱的時侯就覺得太好笑，他也邀約觀眾們欣賞完電影，可以回家看卡拉K歌版MV，學起來一起唱。而片中演員之一的Kiwebaby，則認為張惠妹的《姐妹》是他個人愛歌，更是他在國小時的回憶，也因此表演對嘴演唱時，唱起來更加感動。

(中時 )