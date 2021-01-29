日本自民黨青年局長牧島Karen也特地拍影片上傳臉書。（桃園市祕書處提供／賴佑維桃園傳真）

新冠肺炎疫情發生以來，桃園守護國門之都，除國內發起「守護國門、桃園加油」，美、日友人透過臉書、推特關心、溫馨送暖，加州聖貝納迪諾郡主席柯特．海格曼推文「請記得我的關心與祈禱與你們同在」、日本自民黨青年局長牧島Karen「確信台灣一定能克服難關。」讓桃園感受國際友人溫暖。

桃園市祕書處表示，疫情發生後，不少國際友人送暖，加州聖貝納迪諾郡主席柯特．海格曼（Curt Hagman）在國際疫情爆發之初，即在推特表達對桃園的關心之意，日前再度推文聲援全力挺桃園，「桃園的醫護人員及市民朋友，在對抗疫情時，請記得我的關心與祈禱與你們同在。」桃園市長鄭文燦也回應，「為了讓台灣度過平安的新年，桃園第一線的防疫英雄，正努力對抗疫情，感謝主席的打氣，桃園會更有力量」，展現台美真朋友的友好情誼。

自民黨青年局長牧島Karen特地拍影片上傳臉書、推特，「現仍與新冠疫情奮戰，台灣防疫經驗值得引以為鏡。桃園是國際機場所在地，抗疫辛苦，但確信台灣一定能克服難關。」與桃園關係友好的宮崎縣眾議員武井俊輔也在推特上打氣，「宮崎縣曾收到桃園許多物資援助，非常重視與桃園的羈絆，全力挺桃園。」

桃園友好城市成田市長小泉一成發文力挺，「在抗疫時期，桃園曾捐贈大量防護衣、口罩救援物資」，面對疫情「成田市現也齊心力堵防止感染的擴大，同樣需要靠市民全體的團結之心。」

桃園市長鄭文燦對國際友人力挺，他說，收到國際友人對桃園市的暖心打氣及力挺聲援非常感動，也非常感謝。

桃園市祕書處長顏子傑說，先前在國際疫情嚴峻之際，桃園立即展開援助友好、姊妹城市，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫用品給美國加州聖貝納迪諾郡、洛杉磯郡長堤市、德州達拉斯郡、嘉倫市、大草原市、休士頓市、 富頓郡、關島、紐華克市 ，澳洲黃金海岸市，荷蘭烏特勒支市，匈牙利布達佩斯市，日本千葉縣、成田市、石川縣加賀市、香川縣、宮崎縣、宮城縣、仙台市，馬紹爾奧爾環礁。桃園模式「桃園挺你 挺你的桃園Taoyuan Helps」，讓國際友人們感受到來自桃園溫暖，也獲得廣大迴響。

(中時 )