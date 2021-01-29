我國疫情緊繃，如今卻無疫苗可用，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山認為，兩岸在防疫和疫苗研製上，是很好的合作切入點。對於我方是否可進口大陸疫苗，衛福部長陳時中今日回應：「這樣的條件是在沒有候選疫苗的情況。」

全球疫苗需求若渴，我方採購國際疫苗至今沒有下文，今(29)日在指揮中心記者會上，有媒體提問，我國採購國際疫苗是否受到政治因素阻擾，各方勢力設法讓台灣無法取得疫苗，因此得接受大陸疫苗？

陳時中則回應，疫苗購買確實存在多重因素，「相關的阻力，我們一一去解決」，國際疫苗進口時間只要確定，就會對外報告，「以免講得太多，被干擾的可能性變大，遇到問題會解決問題。」

至於趙春山接受本報記者採訪時提到，盼兩岸能在疫苗與防疫研製相互合作，台灣應把握時機，順勢而為，營造好的兩岸氣氛。對此，陳時中則說，如果要進口大陸疫苗，得考慮相關法律修訂，但如果引進，「這樣的條件是在沒有候選疫苗的情況。」

(旺報 )