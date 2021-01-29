仁愛警分局員警，當機立斷以隨即氧氣瓶救急，並讓林女在派出所休息，以暖爐取暖舒緩高山症症狀。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

彰化林姓一家人，28日晚間前往仁愛鄉武嶺觀星，但因合歡山地處高海拔，加上寒流氣溫驟降，導致50多歲的林婦身體不適，在武嶺山上高山症發作，頭痛、暈眩併發呼吸困難，家人緊急下山，途中遇到仁愛警分局員警協助，當機立斷以隨即氧氣瓶救急，讓林女舒緩症狀。

28日夜晚寒流再度襲台，氣溫急降，合歡山晚間氣溫約攝氏1度左右，50歲的林姓婦人在海拔3275公尺的武嶺高山症發作，家人趕緊開車載下山，經台14線清境農場附近時，所幸遇到正在執行路檢的員警，家人趕緊求助，警察立即給予氧氣瓶及帶回霧社派出所取暖，並通知仁愛消防分隊員到場協助。

林婦在海拔1147公尺的霧社派出所休養一段時間後，已恢復精神，呼吸逐漸平順化解危機。一家人感謝警消協助，並表示以後不敢再貿然上山。

仁愛警分局局長莊順智表示，為民服務，援助民眾是警察的重要工作，肯定員警的快速反應。合歡山地處高海拔，氣溫寒冷，呼籲民眾上山應注意穿著禦寒衣物，注意自身身體狀況，山上途中如覺得頭暈想吐，應掉頭下山，是緩解高山症的方式。

(中時 )