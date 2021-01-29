蔡英文總統29日出席警政署年終署務會報，頒發維護治安工作獎勵金給各警察機關。(林郁平攝)

蔡英文總統29日循例出席警政署年終署務會報，頒發維護治安工作獎勵金給各警察機關，以慰勉、肯定警方的辛勞。內政部長徐國勇在蔡英文致詞前表示，感謝總統對警察的照顧，包括推行更換數位無線電等裝備、規劃給警消基層的社會住宅，及醫療照顧等，警方將全力以赴做好份內工作。

蔡英文致詞除肯定警方在打擊犯罪及防疫工作上的表現，她並期許警方要持續精進落實打擊犯罪的基本任務、持續守住疫情防線、持續創造基層員警良好值勤環境的三大目標，並感謝警方的辛勞與警眷的體諒與支持。

(中時 )