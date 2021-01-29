2021新春特刊帶您全台春節假期跑透透，本刊特別提供台灣在地吃喝玩樂、生活理財、台灣特色廟宇及具有主題特色的小鎮等訊息，提供讀者有故事、有吸引力的深度體驗，感受當地文化、生活與食物，讓您在新春假期有不同的視野與風情。

此外，新春特刊每縣市皆有領航員推薦熱門景點，從北到南，跨足外島，蒐羅許多有味道的地方風采，帶您品味人們與環境依存關連的情愫。追隨著特刊腳步走遍北中南東，來一趟新春之旅。以人文角度觀點，行旅好山好水，踏足街道巷弄，探索「臺灣最美的風景是人」之不凡魅力。

本期主題分為生活智慧王、悠遊北基宜、新北玩樂趣、桃竹苗風情、新春拜廟旺好運、中彰投輕旅行GO、雲嘉南好逛好買、高屏澎金馬花東按讚，全台在地特色一次報你知，讓我們走出家門不再透過手機或是網路看世界，用我們的雙眼去見證台灣之美吧。

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(中時新聞網)